Harpstedt Gerade mal 15 Monate nach der Eröffnung der neuen, zweigruppigen Krippe in Dünsen will die Samtgemeinde Harpstedt erneut für die Allerjüngsten bauen. Bei der Kita „Zwergnase“, Am Kleinen Wege 8 in Harpstedt, sollen zwei Gruppenräume für Krippenkinder samt Bewegungsraum entstehen. Mit dem geplanten Anbau wird sich der Schul- und Sozialausschuss der Samtgemeinde bei seiner Sitzung am Donnerstag, 8. November, um 18 Uhr im Landhaushotel Rogge in Dünsen erstmals befassen.

Aktuell stehen laut Verwaltung in der Samtgemeinde 70 Krippenplätze zur Verfügung – die im laufenden Jahr allesamt belegt seien. Darüber hinaus lägen Anmeldungen vor, die zurzeit nicht berücksichtigt werden können.

Der Landkreis Oldenburg hatte empfohlen, mit einer Versorgungsquote von 45 Prozent aller ein- bis dreijährigen Kinder in der Samtgemeinde zu planen – woraus sich nach Berechnung der Verwaltung ein Bedarf von 90 bis 108 Plätzen ergibt.

Zu den Kosten: Insgesamt wird mit 1,2 Millionen Euro kalkuliert, wobei mit Zuschüssen von Land und Landkreis gerechnet wird. Für die Planung sollten nach Verwaltungsempfehlung im kommenden Jahr 200 000 Euro locker gemacht werden. Für 2020 sei eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. Euro in den Etat einzustellen.