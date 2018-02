Harpstedt Das Konzert für Trompete und Orgel von Ludwig Güttler in der Evangelischen Christuskirche in Harpstedt fällt am Samstag, 10. Februar, aus. Güttler musste den Termin aus Krankheitsgründen absagen, teilte Pastor Gunnar Bösemann am Mittwoch mit.

Das Konzert wird auf Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr verschoben. Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit, so Bösemann. Falls jemand an dem neuen Termin verhindert ist, können Karten an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.