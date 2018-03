Harpstedt Der Trend zum „Coffee to go“ hat eine unliebsame „Nebenwirkung“: Etliche Kaffee-Becher landen nach dem Trinken in der Landschaft. Das stellte die Aktive Werbegemeinschaft Harpstedt fest, als sie im Rahmen der „Aktion Saubere Landschaft“ an einigen Straßen den Unrat einsammelte.

Unterwegs waren die Harpstedter Kaufleute, die sich auf dem Koems-Gelände getroffen hatten, entlang der Wildeshauser Straße sowie an den Straßen Steinbeeke, Altes Heidland, Am Judenfriedhof und Leuchtenburger Weg.

Es sei auch viel Plastik aufgelesen worden, ferner Zigaretten, Teppichreste und Flaschen, meldet Pressesprecher Christoph Kastens. Alle Teilnehmer wurden anschließend auf einen Imbiss eingeladen.