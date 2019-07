Harpstedt Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, Rosenfreibad Harpstedt. Noch herrscht Ruhe im Wasser und auf den Liegewiesen. Im Nichtschwimmerbecken gibt Uwe Lampe, Fachangestellter für Bäderbetriebe, zwischen einigen Badenden einen Kursus für das Seepferdchen, gelegentlich springen Jugendliche vom Fünf-Meter-Turm. Das sei noch die Ruhe vorm Sturm, ist Lampes Kollegin Sabrina Schötschel sicher. „Ab elf“ sei es an diesen heißen Tagen rappelvoll im Rosenfreibad.

„Wir haben schon einen guten Saisonstart“, fasst Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse in einer Zwischenbilanz zusammen. Weil die Zahl der Besucher in Harpstedt nicht gezählt wird, gilt die Höhe der eingenommenen Eintrittsgelder als Gradmesser der Resonanz.

Bei diesen Einnahmen „sind wir auf hohem Niveau unterwegs“, schildert Wöbse seine Beobachtung. In Zahlen heißt das: In der Saison 2017 wurden 103 000 Euro eingenommen, im Super-Sommer 2018 waren es 189 000 Euro. Die Saison 2019 spülte bislang 103 000 Euro in die Samtgemeindekasse.

Dabei waren die ersten Wochen dieser am 18. Mai begonnenen Saison alles andere als optimal gelaufen. Aufgrund von Personalmangel hatte die Samtgemeinde die Öffnungszeiten radikal von bislang 87,5 auf 52 Wochenstunden zusammengestrichen. Entsprechend verhalten sei in dieser Zeit die Nachfrage nach Dauerkarten gewesen, berichtet Wöbse.

Weniger Dauerkarten

Nachdem es dann gelang, das Bäderteam zu verstärken, kehrte die Samtgemeinde am 3. Juni zu den alten Öffnungszeiten zurück. Seither wurden zwar noch weitere Dauerkarten verkauft, doch mit 343 Stück wurde die Zahl des Vorjahres (373) nicht mehr erreicht.

Stattdessen sei offenbar ausgewichen worden auf die Dreißigerkarte. 119 Stück habe die Samtgemeinde bislang versilbert, in der gesamten Saison 2018 waren es 125. Bei den Zehner- und Zwanzigerkarten liege man aktuell bei etwa 50 bis 60 Prozent der Vorjahreswerte, sagt Wöbse.

Nachdem das Bad im vorigen Jahr am 7. August mit geschätzt etwa 5000 Gästen wegen Überfüllung die Eingangstore schloss, hat die Samtgemeinde jetzt Schilder für solche Situationen vorbereitet. „Wegen Überfüllung leider geschlossen“ steht darauf. Zum Einsatz kamen die Schilder noch nicht. Allerdings war am Sonntag, 30. Juni, über eine Schließung nachgedacht worden.

Was die Parkmöglichkeiten an solchen Tagen angeht, weist Herwig Wöbse auf die Möglichkeit hin, Fahrzeuge am Wochenende auf dem Amtshof abzustellen. Am Sonntag gilt der Lidl-Parkplatz als Tipp, von hier aus führt ein Fußweg zum Bad.

Mehr Delmenhorster

Ob sich die hohen Besucherzahlen am Tielingskamp in diesem Jahr auch durch das geschlossene Bad in Ganderkesee erklären, könne man mit Zahlen nicht belegen, sagt Wöbse. Allerdings: Auffällig sei, dass mehr Besucher aus Delmenhorst nach Harpstedt kämen – Besucher, die womöglich sonst zum Bad am Ganderkeseer Heideweg gefahren wären.