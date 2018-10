Harpstedt Was für eine Saison! Im 50. Jahr seines Bestehens sah das Harpstedter Rosenfreibad einen Wasserrohrbruch, einen Stromausfall, „Sandverschleppungen“ – und vor allem: großen Besucherandrang. 86 866 Gäste kamen, was gegenüber den 58 378 Besuchern im Vorjahr eine satte Steigerung von 48,8 Prozent bedeutet. Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse stellte jetzt Zahlen und Trends vor.

Vorschau auf 2019 Die Badaufsicht wird von drei auf vier Mitarbeiter aufgestockt. Hintergrund ist unter anderem ein Gerichtsurteil, das höhere Anforderungen stellt. Der alte Technikkeller des Schwimmerbeckens, in dem es 2018 einen Wasserrohrbruch gab, soll auf Sicht erneuert werden. 2019 wird in die Planung eingestiegen, Kosten werden ermittelt. Ein offenes Thema ist die mögliche Installierung eines automatischen Kassensystems einschließlich eines neuen Ausgangsdrehtores.

Der heiße Sommer 2018 bescherte der Samtgemeinde einen Rekorderlös durch den Kartenverkauf. 189 493 Euro wurden eingenommen (2017: 102 418 Euro). Die größten Absatzsteigerungen gab es bei den Einzelkarten (37 036 Stück; gegenüber dem Vorjahr plus 166,10 %), bei den Zehnerkarten (897; plus 80,85 %) und Zwanzigerkarten (311; plus 61,14 %). Dagegen waren Dreißigerkarten weniger gefragt (125; minus 7,40 %). „Die scheinen nicht so marktfähig zu sein“, kommentierte Wöbse. Rückläufig war auch der Absatz von Dauerkarten (373; minus 2,86 %).

Der Samtgemeindebürgermeister wies darauf hin, dass die Besucherzahl eine Hochrechnung sei. Weil nicht registriert wird, wie oft Dauerkarten genutzt werden, arbeitet die Samtgemeinde hier jeweils mit einem Faktor (Familien-Dauerkarte 150 Besuche, Erwachsene 40, Kinder/Jugendliche 70).

Wöbse ging auch auf besondere Vorkommnisse im Jubiläumsjahr ein. Neben Feierstunde, Pool-Party und Jubiläums-Frühschoppen erwähnte er den 7. August: Da wurde das Bad wegen des besonders großen Besucherandrangs am Nachmittag für weitere Gäste geschlossen. Zu anderen Zeiten wurde – ebenfalls wegen des Andrangs – der Sprungturm gesperrt.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit bescherten nicht nur hohe Besucherzahlen, sondern auch Probleme: „Rasenflächen waren über weite Teile verdorrt.“ Dadurch wurde deutlich mehr Sand in die Durchschreitebecken und Umkleidekabinen „mitgenommen“. Wöbse: „Trotz erhöhter Reinigungsintensität sah es daher oftmals weniger sauber aus, und es gab Beschwerden von Besuchern.“