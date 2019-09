Harpstedt Der überwiegend trockene Sommer mit teilweise sehr hohen Temperaturen scheint zahlreiche Besucher ins Rosenfreibad am Tielingskamp in Harpstedt gelockt zu haben. „Die Saison ist bisher sehr gut gelaufen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse am Montagabend im Schul- und Sozialausschuss.

Mehr als 80 000 Besucher seien im Freibad gewesen. Die eingenommen Eintrittsgelder mit bisher rund 177 000 Euro lägen weit über dem langjährigen Durchschnitt von 125 000 Euro. „Die Rekordzahl aus dem Vorjahr werden wir nicht erreichen“, sagte der Samtgemeindebürgermeister mit Blick auf den eher weniger anziehenden September. 2018 waren 86 866 Besucher im Freibad gewesen. Die Einnahmen lagen bei rund 189 000 Euro.

Die Freibadsaison endet in Harpstedt am Sonntag, 22. September, verkündete Wöbse. Dann öffne das Rosenfreibad ein letztes Mal in diesem Jahr seine Türen. Damit habe es in 2019 insgesamt 128 Öffnungstage gegeben. Begonnen hatte die Saison Mitte Mai.

Weitere Gründe für die guten Zahlen in Harpstedt könnten die Situationen in den Freibädern in Ganderkesee und Wildeshausen sein. In Ganderkesee ist das Freibad derzeit nicht in Betrieb, da ein neues gebaut wird, und in Wildeshausen ist der Nichtschwimmer-Bereich geschlossen.