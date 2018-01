Harpstedt „Das werden wir wohl heute nicht mehr erleben“, sagt der Harpstedter Harro Hartmann und schlägt ein altes Fotoalbum auf. Er spricht von dem Eisfest, das früher auf dem Burggraben gefeiert wurde, wenn dieser im Winter zugefroren war.

Kalte und lange Winter, Eis und Frost, zugefrorene Seen und knirschender Schnee unter den Stiefeln – Die NWZ hat in Harpstedt nachgefragt, wie hier die Winter früher waren. Eindrucksvolle Aufnahmen geben einen Einblick in das verschneite Harpstedt aus früheren Zeiten.

Im Winter 1981/82 sei es so kalt gewesen, erzählt Harro Hartmann, dass der Burggraben von Schnee freigeräumt und dort Glühweinbuden aufgestellt wurden. „Es gab sogar eine Schneetheke und wir sind Schlittschuh gelaufen.“ Für das Gemüt seien diese langen Winter schöner gewesen, findet der 71-Jährige.

„Als unsere Kinder klein waren, blieb der Schnee immer lange liegen“, erinnert sich Erika Hormann. Schöne und beständige Winter seien das gewesen, so die 77-Jährige. Genau weiß sie noch, wie der Schnee die komplette Einfahrt ihres Hauses blockierte, als sie mit ihrer Familie aus dem Urlaub zurückkam. „Das war die Schneekatastrophe von ’79“, erklärt sie, „unvergesslich.“

Wenn Harpstedterin Gabriele Wallner an diese Winter denkt, kommen Kindheitserinnerungen hoch: „Wir waren so viel Schlittschuhlaufen und Rodeln.“ Die Fischteiche, der Wald, der Burggraben. Traumhafte Eislandschaften – Wie auf den alten Fotos.