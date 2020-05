Service: Bücherei öffnet ab Dienstag wieder

Harpstedt Die Samtgemeindebücherei Harpstedt öffnet wieder mit Einschränkungen am Dienstag, 12. Mai. Alle ausgeliehenen Medien werden bis zum 25. Juni verlängert, damit keine Überziehungen entstehen. So müssen nicht alle Besucher direkt an den ersten Öffnungstagen kommen, teilte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse mit.

Für den Besuch der Bücherei gelten einige Bestimmungen: Der Zugang wird auf fünf Besucher begrenzt, jeder muss einen Korb der Bücherei mitführen. Außerdem besteht eine Mund-Nasen-Schutzpflicht für Besucher, der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern ist einzuhalten. Die Mitarbeiterinnen sind durch eine Glasscheibe geschützt und tragen den Mund-Nasen-Schutz nur, wenn sie den abgetrennten Bereich dahinter verlassen. Besucher sollten ihren Aufenthalt in der Bücherei möglichst kurz halten und Kinder, wenn möglich, nicht mitbringen. Wer nur Bücher zurückgeben möchte, kann dies während der Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr) im Vorraum tun.

Um die „normale“ Ausleihe etwas zu entspannen, bieten die Mitarbeiterinnen einen Medien-Bestellservice mit Selbstabholung (maximal fünf Medien) an. Bestellungen nehmen sie entgegen unter Telefon 0 42 44/2525 oder per E-Mail an samtgemeindebuecherei@harpstedt.de. Name, Ausweisnummer und Telefonnummer sollten zusätzlich zur Bestellung angegeben werden. Den Online-Katalog der Bücherei gibt es unter