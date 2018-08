Harpstedt Die Umsetzung der ehemaligen Diskothek „Zum Sonnenstein“ geht in ihre wohl spektakulärste Phase. Mitarbeiter der Firma Jako Baudenkmalpflege GmbH (Rot an der Rot, Oberschwaben) werden das Außenmauerwerk des Bistro-Bereichs mit einer Betonsäge in acht Einzelteile zerschneiden, die dann transportsicher verpackt, mit einem Autokran auf LKW bugsiert und zum Wiederaufbau ins Museumsdorf Cloppenburg gebracht werden.

„Wie bei einem Fertighaus“ werde mit größeren Elementen gearbeitet, erklärte Vorarbeiter Jochen Christ. So werde der große Giebel in nur zwei Teile zersägt. Mit dem Abtransport rechnet Christ in etwa fünf bis sechs Wochen.

Unterdessen sind Mitarbeiter des Museumsdorfs, unterstützt von Firmen, dabei, den eigentlichen Disko-Bereich abzutragen. Die Pfannen des Dachs – nach Schätzung von Günter Lübke, Zimmerermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk, etwa 6000 Stück – sind allesamt abgenommen und teils bereits in Cloppenburg. „Alles, was noch zu retten ist“, werde wiederverwendet.

Zurzeit werden die Klinker des Giebels Stück für Stück aus dem Mauerwerk gelöst und für den Abtransport bereitgelegt. In der nächsten Woche soll der Dachstuhl abgetragen werden. Lübke rechnet damit, dass der Disko-Bereich Ende September weg ist.