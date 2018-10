SPD feiert ihr 100-Jähriges

Harpstedt Der Erste Weltkrieg war gerade einen Monat vorbei, da schlug in Harpstedt die Geburtsstunde der Sozialdemokratie: Am 15. Dezember 1918 wurde der SPD-Ortsverein aus der Taufe gehoben. Knapp 100 Jahre später soll das gefeiert werden – am Freitag, 9. November, um 18 Uhr im Hotel Zur Wasserburg, Amtsfreiheit 4 in Harpstedt.

Als Ehrengast der Veranstaltung werde Tiemo Wölken sprechen, meldet Ortsverein-Vorsitzender Daniel Helms. Wölken, Jahrgang 1985, stammt aus dem niedersächsischen Otterndorf und ist heute Mitglied des Europäischen Parlaments.

Da bei der Jubiläumsfeier ein Schlachteessen geplant ist, bittet Helms um eine Anmeldung bis zum 1. November – und zwar unter daniel-helms@web.de oder Telefon 0152/23 20 75 53. Die Kosten belaufen sich auf 17,80 Euro pro Person. Helms bittet, besondere Wünsche zum Essen (zum Beispiel vegetarische Kost) bei der Anmeldung anzugeben.