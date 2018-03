Harpstedt Etwa 4000 Euro Sachschaden sind am Freitag bei einem Unfall mit Fahrerflucht auf dem Inkoop-Parkplatz am Junkernkamp in Harpstedt entstanden. Laut Polizei hatte es dort zwischen 13.30 und 14.15 Uhr gekracht. Der Fahrer eines Skoda Fabia hatte seinen Wagen in dieser Zeit auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zurückkam, stellte er eine Beschädigung auf der Fahrerseite fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/94 11 15, zu melden.