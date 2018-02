Harpstedt „Ich mache das jetzt. Seit 2004, also jetzt 14 Jahren, bin ich im Amt. Es wird Zeit, dass ein Wechsel im Vorstand vorgenommen wird. Angekündigt habe ich das ja schon seit mehr als 30 Monaten.“ Klaus Budzin, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in der Samtgemeinde Harpstedt, stellte sich am Dienstagabend in der Mitgliederversammlung im Hotel „Zur Wasserburg“ nicht erneut einer Wiederwahl.

Budzin, 50 Jahre alt, dankte für schöne, lehrreiche, prägende und aufregende 14 Jahre. Dank sagte er aber auch seinem „Drei-Mädelhaus“ mit zwei Töchtern und Ehefrau. „Ohne ihr Verständnis hätte ich das niemals so leisten können.“ Budzin machte damit Platz für Daniel Helms, 21 Jahre jung, der in geheimer Wahl mit 14 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zum Nachfolger gewählt wurde. Helms studiert in Bremen und will sich nun in die Vorstandsarbeit einbringen.

Zu gleichberechtigten Stellvertretern wurden Saskia Kamp einstimmig in Abwesenheit und Hans-Dieter Daum bei einer Enthaltung und 15 Ja-Stimmen in den Vorstand gewählt.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassenführer Klaus Stark und Schriftführerin Ingrid Klein (15 Ja-Stimmen und eine Enthaltung). Als Beisitzer erhielten Heinz-Jürgen Greszik (13 Stimmen) sowie Klaus Budzin und Heinz Klein (jeweils elf Stimmen) das Vertrauen der erschienenen Mitglieder. Zur Wahl hatten sich auch Hermann Schnakenberg (sechs) und Reinhard Wixforth (drei) gestellt. Drei Beisitzer sind laut Satzung möglich.

Zuvor hatte der Noch-Vorsitzende an sechs Eintritte in nur einem Dreivierteljahr erinnert. Damit steigt die Mitgliederzahl auf 51. „In meinen 14 Jahren habe ich so viele Eintritte nicht erlebt.“ Zu beklagen gab es allerdings auch zwei Todesfälle.

Gleichzeitig erinnerte Budzin an Punkte wie die Tour de Natur, Ostereieraktion, an den Bundestags- und Landtagswahlkampf sowie verschiedene anderen Veranstaltungen im vergangenen Jahr.

Am 22. Juni wird aller Voraussicht nach in Hude die Unterbezirks-Konferenz zur Europawahl stattfinden. Als Delegierte werden Daniel Helms, Heinz-Jürgen Greszik und Merjem Hodzic teilnehmen. Ersatzdelegierte sind Hermann Schnakenberg und Reinhard Wixforth.

Der Kassenbericht von Klaus Stark zeigte einen soliden Bestand. Trotz der beiden Wahlkämpfe beträgt der Habensaldo gut 4000 Euro. Nach Starks Haushaltsplanung könnte sich der Betrag zum Ende des laufenden Geschäftsjahr verdoppeln. Geld, das als Poster für kommende Aufgaben dringend benötigt werde.