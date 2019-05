Gemeinderat spricht übers Licht

Kirchseelte Das Thema Beleuchtung wird sich wie ein roter Faden durch die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates von Kirchseelte am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Dreimädelhaus in Kirchseelte (Schießhalle) ziehen. So gilt es, über die Erneuerung der Beleuchtung im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses zu beschließen. Ferner stehen die Erneuerung der Beleuchtung im Jugendraum und der Sicherheitsbeleuchtung zur Beratung an. Ein weiterer Punkt: die Besetzung des Bau- und Planungsausschusses. Eingerahmt sind die Themen durch zwei Bürgerfragestunden.