Kirchseelte /Klosterseelte Wenn Kirchseelte und Klosterseelte ihr Schützenfest feiern, dann sind diese Worte auch heute noch im Festprogramm zu finden: „Antreten beim Alten Spritzenhaus“. Nur: Das Gebäude, nach dem der Treffpunkt benannt ist, gibt es schon lange nicht mehr. Und immer weniger Einwohner wüssten, dass hier an der Ecke Dorfstraße/Klosterseelter Straße tatsächlich einmal ein Stückchen Dorfgeschichte stand, bedauert Gerfried Holthusen. Der FDP-Ratsherr schlägt deshalb vor, an diese Geschichte zu erinnern – und zwar mit einem neuen Turm samt Aussichtsplattform.

Dass Holthusen einen Turm vorschlägt, kommt nicht von ungefähr: Direkt neben dem Spritzenhaus hatte ein weithin sichtbarer Trocknungsturm für die Schläuche der Feuerwehr gestanden. Die beiden Gebäude waren im Jahr 1908 vom Feuerwehrverband errichtet worden, so heißt es in der Chronik „800 Jahre Kirchseelte“ von Angelika und Reinhard Rambusch. Besagter Turm habe eine Grundfläche von etwa sieben mal sieben Metern und eine Höhe von mindestens elf Metern gehabt, schätzt Holthusen.

Nach der Chronik aus dem Hause Rambusch hatte 1977 kein Bedarf mehr an den beiden Gebäuden bestanden. Sie wurden durch die Firma Würdemann abgerissen. Die Chronik vermerkt auch: „Aber noch heute trifft man sich ,Am Alten Spritzenhaus’, auch wenn die Gebäude nicht mehr stehen.“

Gerfried Holthusen führte als zusätzliches Argument für den Aussichtsturm ins Feld, dass man an der Einmündung Dorfstraße/Klosterseelter Straße schon jetzt einen guten Blick habe. Von einem Turm aus könne man wohl bis Dünsen und Syke sehen. Was die Konstruktion angeht, verwies er auf den Aussichtsturm in Syke-Leerßen.

Kirchseeltes Bürgermeister Klaus Stark sagte, dass sich der Gemeinderat noch nicht mit dem Thema befasst habe. Er selbst sei noch unentschlossen. Holthusens Idee sei „bestimmt nicht verkehrt“, andererseits seien da die Kosten und die Frage, ob die Gemeinde das Geld nicht dringender für andere Zwecke bräuchte.