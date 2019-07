Nach Ballenbrand ermittelt Polizei

Kirchseelte Noch unbekannt ist die Ursache für ein Feuer, das am Montag gegen 23.40 Uhr in Kirchseelte aufflammte. Dort war auf einem Feld an der Straße Am Schwarzen Schlatt ein Strohballen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Ballen ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.