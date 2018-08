Wer macht mit beim Kickerspaß?

Prinzhöfte /Horstedt „Handschuhe und Sportbekleidung sind von Vorteil“, rät Mitveranstalterin Ann-Catrin Buchholz allen, die am Sonnabend, 1. September, beim Menschenkickerturnier der Freiwilligen Feuerwehr Prinzhöfte-Horstedt teilnehmen möchten. Spielbeginn ist um 14 Uhr beim Feuerwehrhaus in Horstedt. Die Gruppen mit jeweils mindestens sechs Akteuren sollten sich bis um 13.30 Uhr dort einfinden. Anmeldungen sind telefonisch bei Familie Buchholz unter 04244/96 67 22 (gegebenenfalls Anrufbeantworter besprechen) oder per E-Mail unter ann.catrinbuchholz@yahoo.de möglich. Die Veranstalter bitten, den Namen der Gruppe sowie einen Ansprechpartner mit Telefonnummer anzugeben.

Karsten Kolloge https://www.nwzonline.de/autor/karsten-kolloge Harpstedt

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2706 Lesen Sie mehr von mir