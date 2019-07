Neuer Flügel für lädiertes Windrad

Prinzhöfte Anfang August will die Volkswind GmbH (Ganderkesee) den defekten Flügel eines Windkraftrades in ihrem Windpark Prinzhöfte austauschen. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit war am 19. Juni ein Blitz in die Vestas-Anlage eingeschlagen. Damals brach ein etwa zehn Meter langes Teilstück des Flügels ab und stürzte auf ein Kartoffelfeld. Die Anlage wurde umgehend stillgelegt, das Gelände weiträumig abgesperrt. Der Windpark befindet sich in einem dünn besiedelten Bereich der Gemeinde Prinzhöfte, nordwestlich von Harpstedt.