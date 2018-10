Schulenberg Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne ist ein 51-jähriger Motorradfahrer am Freitag gegen 18.25 Uhr in einer Linkskurve der Schulenberger Straße in Prinzhöfte von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Das Fahrzeug wurde beschädigt und landete im Straßengraben, so meldet es die Polizei. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.