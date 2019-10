Wildeshausen Nach einem Lastwagenunfall bei Wildeshausen ist die Autobahn 1 am Mittwoch mehrere Stunden lang gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Sattelzug am frühen Morgen in einer Baustelle auf den Grünstreifen und an eine Leitplanke. Das Fahrzeug blieb dort stecken und musste herausgezogen werden.

Wegen der Bergungsarbeiten konnte die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen Nord mehr als drei Stunden lang nicht befahren werden. Es kam zu Staus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste der Sattelzug wegen einer Baustelle und einem gesperrten Hauptfahrstreifen auf dem Überholstreifen fahren. Dort kam er von der Fahrbahn ab.