Dingstede Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Kimmer Straße bei Dingstede in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Das in der Motorleistung gedrosselte Fahrzeug riss ein Wagen ein Verkehrsschild um und überschlug sich. Der 17-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Offenbar durfte der Fahranfänger wegen einer Sondergenehmigung das gedrosselte Fahrzeug auch unbegleitet lenken.