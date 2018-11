Dingstederin fliegt bei Kochshow raus

Dingstede /Bad Zwischenahn Miriam Reich aus Dingstede ist in der Kochshow „The Taste“ vor dem Erreichen des Finales ausgeschieden. Die 25-jährige Profiköchin, die im Jagdhaus Eiden in Bad Zwischenahn gelernt hat, kann damit nicht mehr das Preisgeld von 50 000 Euro gewinnen. Ihr Traum vom eigenen Restaurant ist aber vielleicht noch nicht geplatzt.

Aufgrund der NWZ-Berichterstattung haben sich Inhaber eines Gastronomiebetriebs in der Region gemeldet, die der 25-Jährigen nach eigenen Angaben ein Angebot unterbreiten wollen. In der Sendung am Mittwoch hatte Miriam Reich zuerst mit einem festlichen Schweinebraten den Juror Andreas Döllerer überzeugt. In der Schlussrunde schied sie dagegen mit gegrilltem Kräuterseitling aus.