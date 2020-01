Dingstede Trenchcoat, reichlich Pomade im glatt nach hinten gekämmten Haar und viel, sehr viel Selbstvertrauen: Privatdetektiv Kurt Bruns hält sich selbst für einen begnadeten Ermittler wie Philip Marlowe und ist doch eher ein Tollpatsch. Dank seiner pfiffigen Praktikantin Swantje gelingt es dem Mann in den besten Jahren dennoch, seinen zehnten Fall zu lösen.

Die etwa 80 Zuhörer im Dingsteder Krug genossen die bewährte Mischung aus Krimilesung und Big-Band-Konzert, die dem Ensemble in seiner Heimatstadt Leer und darüber hinaus bereits eine treue Fangemeinde beschert hat. Auch wer nicht jede Anspielung auf reale Begebenheiten in Leer verstand, konnte das „Auswärtsspiel“ in Dingstede genießen. Die 23 Musiker – allesamt Hobbymusiker aus dem Umfeld der Kreismusikschule – musizierten auf der kompakten Bühne mit viel Spielfreude. Herausragend: Sängerin Ulrike Boelsen. Schon der Auftakt mit „Earth, Wind & Fire“ gab dem Abend den richtigen Drive. Fazit: Es war keine Sekunde langweilig. Wir freuen uns schon auf den elften Fall.