Dingstede Der Sprachwitz des deutschen Komikers und Humoristen Heinz Erhardt (1909-1979) ist immer noch sehr beliebt. Das zeigt sich an dem Gastspiel des Parodisten Andreas Neumann. Die Vorstellung an diesem Freitag, 14. September, 20 Uhr im Dingsteder Krug, Kimmer Straße 1, ist quasi ausverkauft. Es gebe nur noch ein paar Restkarten an der Abendkasse, teilt Hattens Kulturbeauftragte Marianne Vieler-Bargfeldt mit. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.

