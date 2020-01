Dingstede Die „Stormy Weather Bigband“ gastiert am Freitag, 25. Januar, im Dingsteder Krug. Bei ihrem um 20 Uhr beginnenden Gastspiel geht es kriminell zu: In den Hauptrollen der musikalischen Erzählung sind Privatdetektiv Kurt Bruns und seine zauberhafte Assistentin Swantje zu sehen.

In Form einer kurzweiligen szenischen Lesung recherchiert Kurt Bruns (Stefan Störmer) spannende Kriminalgeschichten, unterstützt von seiner Praktikantin Swantje (Jessica Brahms) und den Zwischenspielen der Bigband. Der zehnte Fall bringt den Meisterdetektiv an den Rand der Verzweiflung. Ein genialer Gegner hinterlässt eine Schneise des Chaos, aber keine einzige Spur. Nur seine Absicht steht in großen Lettern an der Rathauswand: Bruns soll sterben. Gegen einen unsichtbaren Gegner kann man nicht gewinnen, oder? Wird Bruns zehnter Fall sein letzter? Wie auch immer, die „Stormy Weather Bigband“ der Kreismusikschule Leer spielt auf jeden Fall, als ginge es um ihr Leben.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (18 Euro Abendkasse) im Schützenhof Kirchhatten, Dingsteder Straße 27, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr; Sandkrug: Paperbox, Astruper Str. 6 a, Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8.30 bis 13 Uhr und bei jeder Nordwestticket-Verkaufsstelle sowie übers Internet.