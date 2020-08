Einsatz In Sandkrug: Mehrere Waffen nach Wohnungsbrand entdeckt

Die Polizei hat am Dienstagmittag in Sandkrug während eines Wohnungsbrandes mehrere Schuss- und Stichwaffen gefunden und sichergestellt. Es sei eine rechtliche Überprüfung eingeleitet worden, so Polizeisprecherin Lorena Lemke zur NWZ.

Die Feuerwehr war gegen 12.50 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Bahnhofstraße 38 gerufen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, stand in einem Mehrparteienhaus eine Küche im Erdgeschoss in Flammen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Tom Kramer hatte sich eine Person ins Obergeschoss an ein Fenster gerettet und wurde von Atemschutzgeräteträgern ins Freie geführt; eine weitere wurde von einem Garagendach mithilfe einer Steckleiter gerettet.

Insgesamt waren 57 Feuerwehrleute aus Sandkrug und Wardenburg unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Stefan Heinke im Einsatz. Die Polizei sperrte die Bahnhofstraße während des rund 40-minütigen Einsatzes ab.