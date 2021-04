Corona: Es läuft noch nicht rund beim Impfen der Hausärzte

Hatten Seit der zweiten Aprilwoche sind auch Niedersachsens Hausärzte in das Corona-Impfprogramm eingebunden. Doch wie sieht die Realität aus? Dr. Christian Herrmann (Kirchhatten) steht am Dienstag, 4. Mai, ab 20 Uhr auf Einladung der FDP-Dienstagsrunde für Fragen zum Thema zur Verfügung (gerne schon im Vorfeld an stephan.moeller.fdphatten@web.de).

Es läuft noch längst nicht alles rund beim Impfen durch die Hausärzte. Wie der Kirchhatter Arzt in einem Vorgespräch der NWZ schilderte, kämpfen er und seine Kollegen mit mehreren Problemen. Die Zahl der Impfdosen schwankt stark. „In der ersten Woche waren es null, in der zweiten und dritten jeweils 34, in der vierten Woche wieder null.“ Am kommenden Montag sollen nun 100 Dosen Astrazeneca und 48 Dosen Biontech geliefert werden.

Auf der Warteliste der Kirchhatter Praxis stehen andererseits über 500 Patienten und die Telefone stehen nicht still. Mehrfachanrufe gehören noch zu den harmloseren Erscheinungen, mit denen sich die Praxismitarbeiterinnen herumschlagen müssen. Die Gespräche würden teilweise die Grenzen der Höflichkeit verlassen, bedauert Praxismitarbeiterin Britt Franz. Sie wirbt um Verständnis, dass es nicht so schnell mit den Impfterminen läuft, wie sich das viele der Bürger wünschen. „Unsere Praxis läuft wie alle anderen auf Hochtouren.“ Organisatorisch sind bis zu drei Mitarbeiter der Praxis allein mit dem Impfen beschäftigt. Das Grundproblem aber bleibt: Derzeit mangelt es vor allem an Planungssicherheit.

