Mit dem Bus zu den „Harmonists“

Hatten /Oldenburg Am Freitag, 21. September, startet der Theaterbus nach der Sommerpause zu dem musikalischen Schauspiel „Comedian Harmonists“ (20 Uhr, Staatstheater). Der Eintritt inklusive Busfahrt beträgt in der ersten Preiskategorie 42 Euro€, in der zweiten 35 Euro. Karten gibt es bis Donnerstag, 20. September, 17 Uhr in den Bürger-Servicebüros, Gartenweg 15 in Sandkrug und Hauptstraße 21 in Kirchhatten.

Der Theaterbus verbindet Munderloh, Kirchhatten, Sandhatten, Hatterwüsting und Sandkrug und hält direkt vorm Staatstheater. Der Fahrplan ist so getaktet, dass die Fahrgäste jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn ankommen, und die Rückfahrt jeweils 30 Minuten nach Veranstaltungsende startet. Die Karten fürs Theater gelten gleichzeitig als Bustickets.