Diamantene Hochzeit in Hatterwüsting: Im „Schwarzen Roß“ hat es gefunkt

Hatterwüsting Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am Mittwoch, 21. September, Lore und Horst Punke im Kreis von Familie und Freunden in Hatterwüsting. Den Bund der Ehe hatten die beiden Jubilare vor 60 Jahren in der St.-Ansgari-Kirche zu Kirchhatten geschlossen.

Kennen gelernt hatten sie sich in Sandtange. 1952 arbeitete Horst Punke dort als Landwirtschaftsgehilfe bei der Familie Hillen. Deren Tochter Lore war 14 oder 15 Jahre alt, als sie ihren zukünftigen Mann das erste Mal sah.

Gefunkt hat es einige Jahre später bei einem Ball im „Schwarzen Roß“ in Tweelbake. Lore Hillen war inzwischen 17 Jahre alt, Horst Punke hatte eine Umschulung zum Maurer absolviert. Bis zur Verlobung vergingen noch einige Jahre, 1962 stand das Paar schließlich gemeinsam vor dem Altar. Beide stammten aus großen Familien und hatten jeweils acht Geschwister – das Fest auf der Diele der Familie Hillen war entsprechend groß. Anfangs lebte das Paar unterm Dach von Horst Punkes Elternhaus in Hatterwüsting. 1964 erblickte Sohn Heiko das Licht der Welt, zwei Jahre darauf Tochter Kerstin.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Familiennewsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Familiennewsletter - jeden Donnerstag neu! Jede Woche donnerstags informieren wir Euch über die wichtigsten Familienthemen im Nordwesten.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jede Woche donnerstags informieren wir Euch über die wichtigsten Familienthemen im Nordwesten.

1970 nahm Lore Punke eine Stelle bei Cewe Color in Oldenburg an, wo sie bis 1993 arbeitete, ihr Mann blieb seinem Arbeitgeber und Onkel, Adolf Meier, und dem Beruf als Maurer bis zur Rente im Jahr 1998 treu. Von 1995 bis 2005 pflegte Lore Punke außerdem ihre Schwiegermutter. Zeit für Hobbys und die Enkel Francis und Antonia blieb trotzdem immer. Mittlerweile bereichern drei Urenkel das Familienleben.

Auch wenn nicht mehr aktiv gekegelt wird, so treffen sich die Punkes immer noch einmal im Monat mit ehemaligen Mitkeglern zum Klönen. Mit Wassergymnastik bei der Reha-Sport-Gemeinschaft Hatten hält sich das Paar fit. Lore Punke liebt außerdem das Handarbeiten – und der große Garten braucht eine Menge Pflege.