FDP redet heute über (Rad-)Wege

Hatterwüsting An diesem Dienstag, 5. Juni, findet um 20 Uhr in der Gastwirtschaft „Meiners“ in Hatterwüsting eine öffentliche Sitzung der FDP Hatten statt. Folgende Themen stehen u.a. auf der Tagesordnung:

• Radweg Wöschenweg,

• Radweg Dorfstraße,

• Sanierung der Straßen in Hatten,

• Steuerung Tierhaltungsanlagen. Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürger eingeladen.