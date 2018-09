Hatterwüsting Der Internationale Förderverband zum Einsatz des Wasserbüffels als Landschaftspfleger in Europa(IFWL) kommt vom Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, im Hotel Meiners in Hatterwüsting zusammen.

Am Freitag findet um 17.30 Uhr die Mitgliederversammlung mit Präsidiumswahl statt. Am Samstag, ab 9 Uhr wird im Beisein von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) Bilanz gezogen: 20 Jahre Landschaftspflege und zehn Jahre IFWL. Für Außenstehende interessant dürften die Vorträge sein. Hier eine Auswahl: Samstag, 10.45 Uhr, „Die Kuh ist kein Klimakiller“, Anita Idel; 15 Uhr, „Die Wölfe sind zurück“, Bartosz Lysakowski; Sonntag, 9.45 Uhr, Entwicklung der Weiden in Hatten und Huntlosen, René Krawczynski, Peter Biel; 11 Uhr Exkursion zu den Wasserbüffeln, Naturdenkmal Rackelsberg/Sandhatten und Forstweide/Huntlosen. Mehr Infos: Telefon 04481 212.