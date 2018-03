Leo Zink zeigt großes Können

Kiel /Sandkrug Als das Ergebnis kam, war Leo Zink zunächst ein bisschen enttäuscht. „Ich hatte gehofft, vielleicht einen Platz unter den ersten Drei zu erreichen. Dann habe ich aber gemerkt, wie weit ich es geschafft habe – und wie zufrieden ich damit sein kann“, sagte das elfjährige Handball-Talent der TSG Hatten-Sandkrug.

Trainieren wie Profis

In banger Erwartung verbrachte er zuvor die Tage, in denen er auf die Entscheidung der Expertenjury gewartet hatte, wer der „THW Youngstar“ wird und damit ein mehrmonatiges Handballstipendium in der Jugendabteilung des Kieler Handball-Bundesligisten bekommt.

Eine Woche lang trainierte Leo bei der „Star Exzellenzwoche“ mit sechs anderen Nachwuchshandballerinnen und Handballern „wie die Profis“. Bis zu drei Einheiten standen pro Tag auf dem Programm, darunter auch Besuche im Fitnessstudio. „Es war sehr anstrengend und abends war man immer kaputt und müde, aber ist mit einem Lächeln ins Bett gegangen“, berichtete Leo, der die Nähe zu seinen Vorbildern sehr genoss und unter anderen das Heimspiel der Kieler gegen den HC Erlangen verfolgen durfte.

Fotos mit den Stars

„Danach konnten wir aufs Spielfeld und haben Fotos mit den Stars gemacht“, sagte Leo. Noch näher dran war der Elfjährige im Training mit den Youngstar-Paten Patrick Wiencek und Andreas Wolff. Für Leo ist klar, dass er am Ball bleiben will, um seinen Traum vom Profi-Dasein zu verwirklichen. Da konnte ihn auch die ganze Anstrengung nicht abschrecken.