Altes Feuerwehrhaus Sandkrug: Grüne diskutieren im Hotel „Zum Deutschen Hause“

Kirchhatten Die Grünen treffen sich am Dienstag, 15. September, um 200 Uhr wieder zur öffentlichen Sitzung im Deutschen Haus in Kirchhatten. Diskutiert wird über aktuelle Themen und die weitere Nutzung des alten Feuerwehrgebäudes. Das Treffen findet mit den Corona bedingten Abstandsregeln statt. Alle Interessierte seien herzlich eingeladen, heißt es in der Ankündigung.