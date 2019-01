Kirchhatten Mit öffentlichem WLAN in der Gemeinde beschäftigt sich am kommenden Donnerstag, 17. Januar, 17 Uhr der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt in öffentlicher Sitzung im Hatter Rathaus. Weitere Themen sind die Aufwertung des Auvers-le-Hamon-Platzes mit Mitteln der Dorferneuerung und das geplante urgeschichtliche Zentrum in Wildeshausen. Dazu wird auch ein Vertreter aus der Kreisstadt auf der Sitzung für Fragen zur Verfügung stehen.

