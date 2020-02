Kirchhatten An diesem Dienstagabend, 18. Februar, wird die Ausstellung „Auf den zweiten Blick“ von Hans Münch und Heiner Geldmacher im Rathaus in Kirchhatten eröffnet. Beginn ist um 18 Uhr.

Häufig liegt das Besondere im Verborgenen. Zum genaueren Hinschauen in jeder Hinsicht lädt die Ausstellung von Hans Münch und Heiner Geldmacher ein. Der Fotograf und der Maler, beide nach Gehirnblutung bzw. Schlaganfall beeinträchtigt, präsentieren gemeinsame Arbeiten. Ihre so genannten „Trilogien“ – Darstellung eines Motivs jeweils als Fotografie, Gemälde sowie übermaltes Foto – zeigen Sehenswertes in Delmenhorst und Umgebung.

Die Werke der beiden Künstler sind seit Montag, 17. Februar, und bis zum Freitag, 27. März, im Rathausfoyer, Hauptstr. 21, zu sehen. Zur Eröffnung Dienstag um führt Charlotte Münch in die Ausstellung ein.