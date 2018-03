Kirchhatten Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurde Christel Dehnert auf der Jahreshauptversammlung der VdK-Ortsgruppe Kirchhatten im Schützenhof in Kirchhatten durch den Kreisvorsitzenden Manfred Huck mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. In Gegenwart der Kreisgeschäftsführerin und stellvertretenden Vorsitzenden Gunda Menkens wurden auch Hartmut Sandstede für 25 Jahre sowie Jutta Reiners und Karin Huck für jeweils 10 Jahre Mitgliedschaft im Sozialverband geehrt.

Manfred Huck, auch Vorsitzender der Ortsgruppe, freute sich über den guten Stand von 290 Mitgliedern und bedauerte, dass die 300er-Marke durch Umzug oder Todesfälle noch nicht erreicht wurde. In seinem Grußwort informierte Bürgermeister Christian Pundt über aktuelle Themen aus dem Rathaus sowie den Beginn der Straßensanierung der Ortsdurchfahrt in Kirchhatten.

Nach dem Verlesen des Protokolls der letztjährigen Versammlung, dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand ohne Gegenstimmen entlastet.

Holger Schulginn berichtete anschließend als Seniorenbeauftragte über Sitzungen des Seniorenbeirats der Gemeinde Hatten und Sozialreferentin Antje Webermann über die aktuelle Situation im Bereich der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.

Wie Manfred Huck berichtete, findet in diesem Jahr am 21. April der erste Klönnachmittag am Fernsehturm oder Falkensteinsee (Beginn 15 Uhr) statt. Am 9. Juni geht es auf einer Tagesfahrt ins Saterland, am 21. Juli findet ein Grillnachmittag statt und am 25. August geht es auf eine Fahrt ins Blaue. Der zweite Klönnachmittag findet am 13. September im Gasthof „Zur Mühle“ in Munderloh (Beginn 15 Uhr) statt und am 11. Oktober lädt die Ortsgruppe wieder zum Klönschnack in die „Alte Post“ in Sandhatten ein. Am 15. Dezember wird die Ortsgruppe um 15 Uhr zur Weihnachtsfeier ins Gesellschaftshaus „Zum Deutschen Hause“ in Kirchhatten mit Ehrungen und einer Überraschung einladen. Anmeldungen zu den Veranstaltungen nehmen Manfred Huck (Tel. 04482 8920) und sein Stellvertreter Wilfried Hollmann (04482 301) entgegen.

Im vergangenen Jahr hatte die Kirchhatter Ortsgruppe unter anderem zu drei Tagesfahrten, vier Klönnachmittagen und einem Grillnachmittag eingeladen.