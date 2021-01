Corona: Generalprobe für Hattens erste Online-Ratssitzung klappt

Kirchhatten Die Generalprobe für Hattens erste Ratssitzung, die überwiegend online stattfindet, ist am Dienstagabend erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Hardware im Ratssaal habe allerdings noch Verbesserungspotenzial, so Bürgermeister Christian Pundt auf Anfrage der NWZ.

Ernst wird es am Donnerstag, 14. Januar. Um 17.30 Uhr startet die öffentliche Beratung über die Videoplattform Zoom. Nur wenige Zuschauer sind direkt im Ratssaal zugelassen. Die Gemeinde spricht von einer „Hybridlösung“. Wer von zu Hause aus zuschauen möchte, kann das über den von der Verwaltung veröffentlichten Link tun.

Abstimmen werden die Ratsmitglieder am Donnerstag u.a. über den Haushalt der Gemeinde für 2021. In der vorgelagerten Sitzung des Verwaltungsausschusses waren von den Fraktionen noch Ergänzungen angeregt worden, teilt die Gemeindeverwaltung mit:

• 100 000 Euro

sind zusätzlich für den Unterhalt der Gemeindestraßen vorgesehen,68 000 Euro werden für den Bau eines neuen Daches auf dem Jugendhaus in Kirchhatten reserviert,35 000 Euro kostet voraussichtlich die bislang fehlende und schmerzlich vermisste Außensanitäranlage auf dem Sportplatz an der Waldschule , die in diesem Jahr gebaut wird,Wer sich in die Online-Ratssitzung einwählen will, nutzt folgende Daten: https://brm-it.zoom.us/j/99424300470?pwd=MWZyNUVzTXY1RWVsZUo0K3ZCb1hDUT09 Meeting ID: 994 2430 0470 Passwort: 3771858472.