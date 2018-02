Im Erzählcafé geht es ums Tafelsilber

Kirchhatten Im Hatter Erzählcafé für Senioren wird am Mittwoch, 7. Februar, über Tafelsilber und gutes Geschirr gesprochen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Hatten, Caroline Stroot, lädt aus diesem Anlass in die Bibliothek Kirchhatten, Marktplatz 1b, ein. Im Erzählcafé stehen die Freude am Erzählen und das Zuhören im Vordergrund. Eine kurze Einführung in das jeweilige Thema des Nachmittags eröffnet das Gespräch. Alle Anwesenden können die Gesprächsrunde mitgestalten. Möglichst viele Schilderungen aus den gelebten Leben sollen ein buntes Bild der vergangenen Jahre lebendig werden lassen.

Werner Fademrecht https://www.nwzonline.de/autor/werner-fademrecht Hatten

Redaktion Wardenburg Tel: 04407 9988 2731 Lesen Sie mehr von mir