Kirchhatten Ein Akkuschrauber, der nicht mehr schrauben will, ein Bügeleisen, das keinen Dampf ablässt, ein Playmobil-Kran, der nicht mehr auf Steuersignale reagiert: Das sind nur einige der Fälle, die im Hatter Repair-Café auf dessen erstem Treffen gelöst werden konnten. „Manchmal lag es nur an einem Wackelkontakt oder, dass ein Gerät verkalkt war“, erzählt Peter Löffler.

Der Hatterwüstinger gehört mit Thomas Leiprecht-Würtz (Kirchhatten) und Rebecca Remke vom Klimaschutzteam des Landkreises zu den Initiatoren des neuen Angebotes, das auf Nachhaltigkeit bei der Nutzung technischer Geräte setzt. Die VHS Hatten-Wardenburg stellt ihre Räume in der Wissenswerkstatt in Kirchhatten, Hauptstraße 12, auch in Zukunft zur Verfügung. „Reparieren statt Wegwerfen“ ist das Motto, das sich gleich beim ersten Termin einige Hatter zu eigen machten.

Zehn defekte Lieblingsgeräte wurden gebracht, fünf davon konnten gleich an Ort und Stelle von engagierten Tüftlern repariert werden. Für vier Apparate, darunter auch der Spielzeugkran, den ein Kabelbruch stillgelegt hat, werden Ersatzteile beschafft und beim nächsten Treffen (Dienstag, 27. August) wieder in Ordnung gebracht. Nur ein Gerät, eine Videokamera, konnte gar nicht wieder zum Leben erweckt werden.

Ein Besuch lohnt sich aus vielen Gründen: im Café gibt es Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen, viel Gelegenheit zum Plaudern – und von erfahrenen Bastlern, darunter ausgebildeten Elektronikern und Elektromechanikern, etwas zu lernen, kann auch nicht schaden. Wer die Idee unterstützen möchte, kann das tun: Gesucht wird ein abschließbarer Büroschrank (ca. 1 x 2 Meter) für Werkzeug und Bastelmaterial.