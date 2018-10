Islam ist Thema bei Landfrauen

Kirchhatten Die Kirchhatter Landfrauen laden zu ihrer ersten Veranstaltung nach der Sommerpause ins Hotel „Zum Deutschen Hause“ ein. Pastor Michael Munzel, ehem. Islambeauftragter der Oldenburgischen Landeskirche, wird in einem Vortrag in die Geschichte und die Vielgestaltigkeit des Islam einführen. Zu diesem bis in die Gegenwart reichenden Thema sind wie immer Gäste willkommen, sie zahlen 4 Euro. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 16. Oktober, um 14.30 Uhr. Um Anmeldungen unter Telefon 04482 322 wird gebeten.