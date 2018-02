Kirchhatten Am Dienstag, 6. März, findet wieder ein Kochkurs der Landfrauen Kirchhatten unter dem Titel Fisch, Fleisch und Geflügel statt. Die Teilnehmer erarbeiten Rezepte mit vielen regionalen Zutaten, die für alle Gelegenheiten eingesetzt werden können. Ostern steht vor der Tür. Da bietet es sich vielleicht an, zuhause mit einem leckeren Gericht zu überraschen, dass gut vorbereitet werden kann.

Der von Hella-Christine Meyer geleitete Kurs richtet sich an Frauen, Männer oder auch Paare, die Spaß am gemeinsamen Kochen haben, sowie an junge Menschen, die sich einmal am Herd ausprobieren möchten. Treffpunkt ist am 6. März um 19 Uhr in der Schulküche der Waldschule in Sandkrug. Mitzubringen sind lediglich gute Laune und Behälter für eventuelle Reste.

Verbindliche Anmeldungen sind bis zum Donnerstag, 1. März, möglich unter Telefon 04482 97239 (auch auf Anrufbeantworter). Wer den Termin nicht wahrnehmen könne, melde sich bitte rechtzeitig ab, ansonsten müsse die Pauschale von etwa 20 Euro€ berechnet werden, bittet die Kursleiterin um Verständnis.