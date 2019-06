Landfrauen laden zum Klönen ein

Kirchhatten Am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr treffen sich Landfrauen und weibliche Gäste, die in gemütlicher Atmosphäre im Hotel „Zum Deutschen Hause“, Gegrilltes und selbstgemachte Salate genießen möchten. An diesem Abend soll Raum für’s gute Miteinander und Klönen sein, so Pressesprecherin Sybille Gimon. Der Landfrauenchor Kirchhatten werde mit seinen Liedern im mehrstimmigen Gesang erfreuen und sicher auch Raum zum Mitsingen geben.

Anmeldungen sind möglich durch Einzahlen von 13,50€ Euro auf das Landfrauen-Konto bei der VR Bank Land West e.G. (BIC: GENODEFIHAT, IBAN: DE82 2806 9092 0010 7166 01; ohne Gewähr). Anmeldeschluss ist der Freitag, 14. Juni.