Montag Blutspende in der Grundschule

Kirchhatten Das Deutsche Rote Kreuz lädt gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhatten zu einer Blutspende am Montag, 21. September, ein. Die Aktion läuft von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule Kirchhatten, Schulstraße 9. Ein Foodtruck bietet für die Spender einen Imbiss zur Stärkung an. Wichtig: Personalausweis und Blutspenderpass müssen mitgebracht werden. Erstspender sind immer gerne willkommen, ab 18 Jahren darf gespendet werden.