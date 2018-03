Theaterbus fährt zu Komödie

Kirchhatten /Oldenburg Am Sonntag, 15. April, fährt noch einmal der Theaterbus zu der Vorstellung „Otello darf nicht platzen“ ins Oldenburger Staatstheater von Ken Ludwig, ein niederdeutsches Schauspiel von Hartmut Cyriacks und Peter Nissen. Im deutschsprachigen Raum wurde die beliebte Boulevard-Komödie bis heute mehr als 110-mal produziert. Der Eintritt inklusive Theaterbus beträgt in der 1. Preiskategorie 19 Euro €, in der 2. Preiskategorie 17 Euro€. Schüler zahlen 9,50 € Euro. Karten gibt es im Rathaus und dem Bürger-Servicebüro, Gartenweg 15.

Der Theaterbus ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinde Hatten, des Oldenburgischen Staatstheaters und der VWG und verbindet Munderloh, Kirchhatten, Sandhatten, Hatterwüsting und Sandkrug. Der Fahrplan ist so getaktet, dass die Nutzer jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn beim Staatstheater ankommen und die Rückfahrt jeweils 30 Minuten nach Veranstaltungsende startet. Die Vorstellung beginnt um 18.30 Uhr.