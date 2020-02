Kirchhatten /Sandkrug Die Gemeindeverwaltung wird vonseiten der Ratsfraktionen den Auftrag erhalten, geförderten Wohnungsbau zu ermöglichen. Dies ist das Ergebnis der Diskussion im Sozialausschuss. Konkret soll die Verwaltung sich zuerst auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück machen, so die einstimmige Beschlussempfehlung des Gremiums.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die ursprüngliche Idee, genossenschaftliches Wohnen zu fördern, möglicherweise sogar durch Gründen einer eigenen Genossenschaft, wieder vom Tisch ist. Zu groß erscheinen die damit verbundenen Probleme und das benötigte Know-how. Stattdessen soll die Gemeinde nun ein geeignetes Grundstück finden und bereitstellen – zu Konditionen, die deutliche niedrigere Quadratmeterpreise ermöglichen als die, die derzeit auf dem Wohnungsmarkt aufgerufen werden.

Es gelte, einen Investor zu finden, der ein solches Projekt dann umsetzen könne und wolle, so SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Hollmann. Bürgermeister Christian Pundt betonte, „wenn wir Wohnungen für Menschen wie Krankenschwestern oder Polizisten fördern wollen, dann müssen wir den nächsten Schritt gehen.“ Johannes große Beilage (Grüne) erinnerte daran, dass im heutigen (Berufs-)Leben erhebliche Dynamik stecke. „Nicht jeder baut mit 30 Jahren ein Haus und wohnt bis im Alter dort drin.“ Seine Fraktionskollegin Susann Kügler sagte, es sei an der Zeit, nach mehreren Grundstücken zu suchen und dann über einen passenden Investor zu reden.

Wohnraum muss bezahlbar bleiben, findet auch die CDU. Wichtig seien kleinere Wohneinheiten an vielfältigen Standorten. Wohnblöcke in zentraler Lage sollten vermieden werden. Man dürfe nicht nur auf Großinvestoren setzen, sondern auf vielfältige private Investoren. „Lückenbebauung an geeigneter Stelle überdenken und den Bestand an Gemeindegrundstücken lösungsorientiert überprüfen“, rät André Klümpen (CDU).