Terminverschiebung: Für Problemstoffe in Hatten heute keine Annahme

Kirchhatten /Sandkrug Die mobile Problemstoffsammlung des Landkreis Oldenburg wird nicht, wie geplant, an diesem Dienstagnachmittag in Kirchhatten (Edeka-Parkplatz) und Sandkrug (Auvers-le-Hamon-Platz) stattfinden. Darauf weist die Kreisverwaltung ausdrücklich hin. Der Grund sind Bedenken, dass sich der Kundenansturm in der vorgesehenen Sammelzeit pro Stellplatz nicht abarbeiten lässt, da in der Corona-Krise Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Die Sammlung wird stattdessen auf den 20. bis 25. Juli verlegt.

In der NWZ vom Montag, 11. Mai, (Hatten-Seite) war versehentlich auf den ursprünglichen Sammeltermin hingewiesen worden. Wir bitten, für den Fehler um Entschuldigung.