Schmuck aus Haus gestohlen

Kirchhatten Am Samstag, 2. November, haben Unbekannte zwischen 15 und 19 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Feldweg in Kirchhatten aufgebrochen. Die Täter durchsuchten laut Polizei anschließend die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Über die Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben. Hinweise nehmen die Ermittler in Wildeshausen entgegen unter Telefon 04431 9410.