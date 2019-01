Kirchhatten Die Kirchhatter Jugendfeuerwehr hat am offiziellen Sammeltermin Ende voriger Woche insgesamt 412 ausrangierte Tannenbäume in Empfang genommen. Insgesamt hätten 13 Jugendliche und acht Betreuer und Helfer sich trotz des schlechten Wetters die gute Laune nicht verderben lassen, berichtet Schriftwart Jörn Logemann.

An mehreren festen Stationen in Kirchhatten und Hatterwüsting sowie an neun temporären Abholstationen konnten Tannenbäume abgegeben werden. Zwischengelagert werden die Nadelbäume beim Osterfeuerplatz hinter dem Freizeitzentrum Kirchhatten, wo sie später als Grundlage für das nächste Osterfeuer verwendet werden.

Mit reichlich Essen und warmen Getränken überraschte die SEG der Malteser Sandkrug die Jugendlichen und Helfer. Gestärkt mit Hotdogs, Keksen und Getränken wurde nach der Mittagspause wieder kräftig angepackt.

Einen herzlichen Dank sprach Jugendwart Holger Busch auch Kirchhattens Dorfbäcker Jürgen Dannemann aus, der die Jugendfeuerwehr seit Jahren bei verschiedenen Aktionen mit frischen Brötchen, Kuchen und anderen Leckereien versorgt. Die Jugendfeuerwehr Kirchhatten bedankt sich bei allen Spendern und Helfern für die gelungene Aktion.