Kirchhatten Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Hatten kommt am Mittwoch, 20. November, zu seiner 17. Sitzung im Hatter Rathaus zusammen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen: der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 – Gewerbegebiet Munderloher Straße/Am alten Reitplatz – und zwar das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung und der Auslegungsbeschluss –, der Bebauungsplan Nr. 69 – Hatterwüsting/Hatter Weg sowie das Ausweisen von Baumöglichkeiten in den Dörfern – konkret: in Sandhatten.