Kirchhatten Die Veranstaltung der Frauen-Union Kreisverband Oldenburg Land zum Thema „Wohnungsmarkt – Mobilität – Infrastruktur: Zusammenarbeit in der Region“ am Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr in Kirchhatten muss leider ausfallen. Das teilt die CDU-Kreisverbandsvorsitzende Anne-Marie Glowienka mit.