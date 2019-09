Kirchhatten Mit einer „Langen Nacht“ begehen die Volkshochschulen deutschlandweit ihr 100-jähriges Bestehen. Initiiert hat diese Aktion der Deutsche Volkshochschul-Verband. Hierzu veranstaltet die VHS Hatten + Wardenburg einen besonderen Abend. In der VHS-Wissenswerkstatt in Kirchhatten, Hauptstraße 12, werden am Freitag, 20. September, zwei Highlights dargeboten.

Der Abend wird um 19 Uhr von der Band „Tiree“ eröffnet. Ihre Musik ist von verschiedenen europäischen Stilen beeinflusst. „Virtuos eingesetzte Gitarren und E-Bass (Andreas Knapp und Burkhard Schöning), ein zauberhaftes Akkordeon (Heidi Furche) und die lebendige Violine (Gudrun Leik) entfalten traumhafte Melodiebögen“, heißt es seitens des Veranstalters.

Danach, ab etwa 20.30 Uhr, darf gelacht, geweint und applaudiert werden beim Poetry-Slam. Es werden drei ausgewählte Poeten ihre Gedanken zum Thema Europa zum Besten geben. Wer am Ende gewinnt, entscheidet das Publikum. Die Zuschauer sind die Jury und entscheiden, wer das Thema am besten interpretiert hat. Poetry-Slam ist denkbar einfach. Drei ausgewählte Poeten. Je sechs Minuten Zeit. Nur eigene Texte. Wertungskarten von 1 bis 10.

Auch kulinarisch soll sich dieser Abend lohnen, so das Versprechen. Es werden Häppchen aus verschiedenen europäischen Ländern gereicht und landestypische Getränke angeboten, denn auch die „Genusswerkstatt“ der VHS ist im Haus Nr. 12 in Kirchhatten untergebracht.

Die Teilnahme ist gebührenfrei, Platz ist laut VHS Hatten + Wardenburg für 150 Gäste. Anmeldung: Carola Milde und Katja Ratje, Telefon 04407 71475-0; milde@vhs-ol.de.